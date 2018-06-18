أسعار النفط تهبط مع تصاعد الحرب التجارية

واصلت أسعار النفط انخفاضها، الاثنين، بعد أن هددت الصين بفرض رسوم جمركية على واردات الخام الأميركي في تصاعد للنزاع التجاري مع واشنطن، وفي الوقت الذي من المتوقع فيه أن يرتفع إنتاج أوبك وروسيا.

ولامست العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أدنى مستوياتها منذ أبريل لتنخفض إلى 63.59 دولار للبرميل قبل أن تعود إلى 63.98 دولار.

وبذلك تظل عقود الخام الأميركي منخفضة 1.07 دولار بما يعادل 1.6 بالمئة بالمقارنة مع الإغلاق السابق.

وقال بنجامين لو من فيليب فيوتشرز للوساطة في العقود الآجلة في سنغافورة "أسعار النفط الخام انخفضت مع تصاعد التوترات التجارية الأميركية الصينية يوم الجمعة الماضي".

وفي تصاعد للنزاع بخصوص العجز التجاري الأميركي مع معظم كبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بما في ذلك الصين، مضى الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي قدما في فرض رسوم كبيرة على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار بدءا من السادس من يوليو.

وقالت الصين الجمعة إنها سترد بفرض رسوم على صادرات المنتجات الأميركية بما في ذلك النفط الخام.

وقال لو "بكين ردت... بمركزها كأكبر مستورد من الولايات المتحدة". وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 72.98 دولار للبرميل. جاء هذا كرد فعل على تقارير بأن السعودية وروسيا، أكبر الموردين، ستزيدان الإنتاج على الأرجح.

وقال بنك غولدمان ساكس الأميركي الاثنين "أسعار النفط انخفضت على مدى الأسابيع الثلاثة الفائتة بفعل المخاوف من ارتفاع إنتاج أوبك"، مضيفاً أن ضعف الطلب من الاقتصادات الناشئة وتصاعد النزاع التجاري وكذلك ارتفاع المخزونات يضغطون على الأسعار.

ويتوقع البنك أن يزيد إنتاج أوبك وروسيا 1.3 مليون برميل يوميا بنهاية العام وبمقدار نصف مليون برميل يوميا إضافية بالنصف الأول من 2019.