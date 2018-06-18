غولدمان ساكس: أسعار النفط سترتفع والمخزونات ستتراجع

قال بنك #غولدمان_ساكس إن لديه تصورا أساسيا يفيد بأن الأعضاء الرئيسيين بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (#أوبك) وروسيا سيزيدون الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا في النصف الثاني من 2018 لكن تلك الزيادة ستتقلص بين بقية المشاركين في التخفيضات، ليصبح الإنتاج مرتفعا 0.45 مليون برميل يوميا فقط من الربع الثاني من 2018.



وتوقع النك نمو الطلب بما يفوق متوسط التوقعات بمقدار 1.75 مليون برميل يوميا على أساس سنوي في 2018، مع وجود شح بالإمدادات بشكل متوسط بسوق النفط في الربع الثاني من 2019 بالمقارنة مع التقديرات السابقة.



وحول توقعاته لأسعار #النفط قال غولدمان ساكس إنه مازال يتوقع ارتفاع الأسعار في الأشهر القادمة وإمكانية أن تتجاوز توقعاته بأن يبلغ سعر خام برنت 75 دولارا للبرميل في نهاية العام.



"توقعاتنا لنمو #إنتاج_أوبك وروسيا حاليا عند -0.3 مليون برميل يوميا على أساس سنوي في 2018 و-0.1 مليون برميل يوميا في 2019، وتقديرنا المحدث لميزان العرض والطلب العالمي يواصل الإشارة إلى مزيد من الانخفاض في المخزونات وارتفاع أسعار النفط في النصف الثاني من 2018".



وتوقع غولدمان ساكس زيادة إنتاج الأعضاء الرئيسيين في أوبك وروسيا مليون برميل يوميا بنهاية العام ونصف مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2018 في مقابل زيادة التعطيلات في فنزويلا وإيران.



وفيما يتعلق بإنتاج النفط الصخري يرى غولدمان ساكس أن إنتاج النفط الصخري سيرتفع 1.3 مليون برميل يوميا على أساس سنوي في 2018 لكن المعدل سيتباطأ إلى 1.1 مليون برميل يوميا في 2019.



وحول اجتماع أوبك المرتقب قال البنك إنه يعتقد أنه بعد اجتماع أوبك، فإن شح الإمدادات بسوق النفط سيكون حافزا لارتفاع أسعار برنت.