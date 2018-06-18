ليبيا.. نيران القتال تهدد 400 ألف برميل نفط يومياً 

قال مسؤول بالإطفاء إن النار اشتعلت في صهريج لتخزين النفط الخام في ميناء رأس لانوف بليبيا مع استمرار القتال الأحد.

وأضاف المسؤول أن صهريج التخزين رقم 2 في رأس لانوف كان به 200 ألف برميل من الخام عندما اندلعت فيه النار.

وكان الخزان رقم 12 في رأس لانوف قد اشتعلت فيه النيران ولحقت به أضرار، الخميس، حينما شنت جماعات مسلحة هجوما على رأس لانوف وميناء السدرة المجاور.

وشنت جماعات معارضة للجيش الوطني الليبي، الذي يقوده خليفة حفتر ويسيطر على موانئ في منطقة الهلال النفطي منذ 2016، هجوم الخميس الماضي.

ودفع ذلك المؤسسة الوطنية للنفط الحكومية إلى إغلاق المرفأين وإجلاء العاملين فيهما وإعلان حالة القوة القاهرة فيما يتعلق بالصادرات.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن الخسائر الأولية للإنتاج بلغت 240 ألف برميل يوميا، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 400 ألف برميل يوميا في حال استمرار إغلاق المرفأين.

وقال مسؤول الإطفاء إن الصهريج رقم 2 أصيب بقذيفة خلال القتال.

وأضاف أن الخزان رقم 12 به 240 ألف برميل من النفط، وأن السائل الرغوي الذين يستخدمه رجال المطافئ لإخماد النيران على وشك النفاد.

وقالت مصادر بالجيش الوطني الليبي إن الجيش يعد لهجوم مضاد، وإن هناك ضربات جوية يوميا في المنطقة منذ الخميس الماضي.