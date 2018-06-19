قال مهندس محلي وأحد عمال الإطفاء، اليوم الثلاثاء، إن أحد صهريجين لتخزين النفط كانا قد اشتعلا خلال اشتباكات في ميناء #رأس_لانوف النفطي الليبي انهار بعد استمرار اشتعاله على مدى يومين.
وكانت النار اشتعلت في صهريج التخزين رقم 12 يوم الأحد، بعد ثلاثة أيام من اشتعال صهريج التخزين رقم 2 خلال هجوم شنته جماعة مسلحة.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في #ليبيا إن طاقة تخزينية لا تقل عن 400 ألف برميل فُقدت بسبب اندلاع الحرائق.
انهيار صهريج لتخزين الخام في ميناء رأس لانوف الليبي
قال مهندس محلي وأحد عمال الإطفاء، اليوم الثلاثاء، إن أحد صهريجين لتخزين النفط كانا قد اشتعلا خلال اشتباكات في ميناء #رأس_لانوف النفطي الليبي انهار بعد استمرار اشتعاله على مدى يومين.