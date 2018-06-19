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انهيار صهريج لتخزين الخام في ميناء رأس لانوف الليبي

المصدر: بنغازي – رويترز
رأس لانوف - أرشيفية
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قال مهندس محلي وأحد عمال الإطفاء، اليوم الثلاثاء، إن أحد صهريجين لتخزين النفط كانا قد اشتعلا خلال اشتباكات في ميناء #رأس_لانوف النفطي الليبي انهار بعد استمرار اشتعاله على مدى يومين.

وكانت النار اشتعلت في صهريج التخزين رقم 12 يوم الأحد، بعد ثلاثة أيام من اشتعال صهريج التخزين رقم 2 خلال هجوم شنته جماعة مسلحة.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في #ليبيا إن طاقة تخزينية لا تقل عن 400 ألف برميل فُقدت بسبب اندلاع الحرائق.

كلمات دالّة

#ليبيا, #رأس لانوف

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