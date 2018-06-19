انهيار صهريج لتخزين الخام في ميناء رأس لانوف الليبي

قال مهندس محلي وأحد عمال الإطفاء، اليوم الثلاثاء، إن أحد صهريجين لتخزين النفط كانا قد اشتعلا خلال اشتباكات في ميناء #رأس_لانوف النفطي الليبي انهار بعد استمرار اشتعاله على مدى يومين.



وكانت النار اشتعلت في صهريج التخزين رقم 12 يوم الأحد، بعد ثلاثة أيام من اشتعال صهريج التخزين رقم 2 خلال هجوم شنته جماعة مسلحة.



وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في #ليبيا إن طاقة تخزينية لا تقل عن 400 ألف برميل فُقدت بسبب اندلاع الحرائق.