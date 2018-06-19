مصر تتوقف عن استيراد الغاز المسال نهاية 2018

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس، طارق الملا، أن مصر ستتوقف عن استيراد الغاز المسال بنهاية العام الجاري.

وأرجع الوزير المصري هذا الأمر إلى مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول وتعويض تناقص إنتاجية الحقول القديمة وزيادة معدلات الإنتاج.

واعتبر أن مشاريع التطوير تسهم في سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.

وأعلن وزارة البترول في بيان زيادة في إجمالي الإنتاج المضاف يومياً من الغاز الطبيعي بلغت حوالي 1.5 مليار قدم مكعبة و17.5 ألف برميل من المكثفات، وذلك منذ بدء عمل مشروع التطوير في بداية 2017 وحتى الآن.