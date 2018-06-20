النفط يرتفع مع تراجع المخزونات والأنظار نحو اجتماع أوبك

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الأربعاء بدعم من إعلان معهد البترول الأميركي عن انخفاض في #مخزونات_النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة.

وجاء في التقرير الأسبوعي للمعهد أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت بواقع ثلاثة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 15 يونيو إلى 430.6 مليون برميل.

وعلى إثر ذلك ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج #برنت 22 سنتا أو 0.3%، إلى 75.30 دولار للبرميل في الساعة 00:08 بتوقيت غرينتش عن آخر إغلاق.

وصعدت كذلك العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 27 سنتا أو 0.4%، لتسجل 65.34 دولار للبرميل.

ويلقي اجتماع منظمة #أوبك وحلفائها يوم الجمعة في فيينا بظلاله على الأسواق. ومن المتوقع أن يتخذوا قرارا خلال الاجتماعات بشأن ما إذا كانوا سيزيدون الإنتاج العالمي، وإلى أي مدى ستكون الزيادة. ويكبح هؤلاء الإنتاج منذ 2017.

بيد أن إيران قالت إن من غير المرجح أن تتوصل أوبك إلى اتفاق حول إنتاج النفط هذا الأسبوع، لتفتح بذلك الباب أمام صدام مع السعودية وروسيا اللتين تدفعان باتجاه زيادة الإمدادات.