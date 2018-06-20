السعودية:ملتزمون بضمان توافر إمدادات نفطية كافية بالسوق

قال وزير الدولة لشؤون الطاقة في السعودية، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في فيينا قبيل اجتماع أوبك، إن بلاده ملتزمة بضمان توافر #إمدادات_نفطية كافية في السوق.

وأشار الأمير عبد العزيز إلى أن الكثير من الدول المستهلكة قلقة بشأن نقص محتمل في المعروض، لافتا إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تراجع عددا من الخيارات، ومن بينها زيادة الإمدادات.

وأضاف أن ظروف السوق والأساسيات فيها ما زالت جيدة.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول " #أوبك " يوم الجمعة للبت في سياسة الإنتاج وسط دعوات من كبار المستهلكين مثل الولايات المتحدة والصين لتهدئة أسعار النفط، ومن ثم دعم الاقتصاد العالمي عن طريق إنتاج المزيد من الخام.

وقال مصدر إن هناك آراء متباينة بشأن حجم زيادة الإنتاج وما إذا كان مثل هذا الإجراء يجب أن يكون تدريجيا.

وقالت #إيران أمس الثلاثاء، إن من غير المرجح أن تتوصل أوبك إلى اتفاق بشأن إنتاج النفط هذا الأسبوع.

من جهته، عبر وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي، اليوم عن أمله في التوصل إلى اتفاق عندما تجتمع أوبك، لكنه أضاف أن "سوق النفط لم تصل إلى مستوى الاستقرار".

وردا على سؤال عن موقفه من تخفيف قيود الإنتاج، قال وزير النفط النيجيري إيمانويل إيبي كاتشيكو "نحن بحاجة إلى إجراء مناقشة مع زملائنا أولا قبل أن نتخذ مثل تلك القرارات".

وأضاف "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة".

وعن الموقف الروسي، أعلن #وزير_الطاقة_الروسي ألكسندر نوفاك أن بلاده تريد من أوبك والمنتجين من خارجها زيادة الإنتاج 1.5 مليون برميل يوميا.