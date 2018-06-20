أسواق النفط تترقبها.. تعرف على سيناريوهات اجتماع "أوبك"

تترقب الأسواق اجتماع #أوبك يوم الجمعة في فيينا، ومن بعده اجتماع المنظمة مع منتجين آخرين من خارج المنظمة يوم السبت المقبل لبحث مستويات الإنتاج.

يوضح موفد "العربية" ناصر الطيبي أن تباين تصريحات أعضاء أوبك حول اقتراح زيادة الإمدادات يأتي ضمن سياسة "رفع الأسقف"، بما في ذلك تصريح وزير الطاقة الإيراني يوم أمس، مؤكداً أن هذه المواقف قد تبدو متشددة ولكن على طاولة المفاوضات تسيطر الواقعية والليونة.

السيناريوهات المطروحة

وسط تضارب التصريحات والآراء، يتصدر اقتراح زيادة إنتاج النفط اجتماعات منظمة أوبك في فيينا، في ظل #اقتراح_روسي_بزيادة_الإنتاج بـ1.5 مليون برميل يوميا بدءا من الربع الثالث.

وفي هذا السياق، يوضح الزميل ناصر الطيبي أنه ضمن المسار الحالي، هناك مساحة لأوبك وشركائها لزيادة الإنتاج دون إغضاب بعض الأطراف الأخرى مثل العراق وإيران التي تطالب بالامتثال لهذا الاتفاق، لاسيما أن مستويات الإنتاج لـ"أوبك" كانت دون المستوى المتفق عليه بـ780 ألف برميل يوميا في مايو.

من هنا، تستطيع أوبك أن تخطو هذه الخطوة عبر رفع زيادة الإنتاج بين 700 و800 ألف برميل يومياً دون الخروج عن نص الاتفاق.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

تسارع الأحداث خلال الشهرين الماضيين

منذ بداية العام، كان هناك توجه واضح من قبل #السعودية وروسيا وأوبك بأن اتفاق خفض الإنتاج بـ1.8 مليون برميل سيستمر حتى نهاية العام 2018 وحتى بعد العام 2018.

ولكن سرعان ما طرقت أحداث عديدة أثرت على مجريات المسار المرسوم.

في أبريل الماضي، وصلت أسعار برنت فوق مستويات الـ70 دولاراً، لتأتي تغريدة الرئيس الأميركي دونالد #ترمب في 20 أبريل، موجها اللوم فيها إلى سياسة أوبك جراء ارتفاع أسعار البترول والبنزين.

ثم في 8 مايو، قامت أميركا بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، لتكسر أسعار برنت حاجز الـ80 دولارا لأول مرة منذ 3 أعوام ونصف العام في 17 مايو تخوفاً من نقص الإمدادات.

بعد ذلك تجاوزت مخزونات الخام في الدول الصناعية OECD معدلات الخمس سنوات التي كانت تستهدفها أوبك ووصلت إلى أدنى مستوياتها في 3 سنوات.

لتأتي أخيراً تغريدة جديدة للرئيس ترمب قبل 5 أيام، رامياً الاتهام مجددا إلى أوبك.

انطلاقاً من هذا التسلسل، يرى ناصر الطيبي أن المطلوب اليوم هو "التوازن" بين أوبك وشركائها، فبعد وصول أوبك إلى الأهداف الموضوعة بات تغيير مستويات الإنتاج الخيار الأقرب إلى المنطق، بالمقابل لا تريد الأسواق أسعارا مرتفعة جدا لبرنت قد تؤثر على الطلب وتحفز الإنتاج الأميركي الصخري.