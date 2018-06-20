مخزونات النفط الأميركية تهبط 3 ملايين برميل

قال #معهد_البترول_الأميركي، اليوم الثلاثاء، إن مخزونات #النفط الأميركية هبطت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، بينما زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.



وانخفضت مخزونات الخام بمقدار ثلاثة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 15 يونيو إلى 430.6 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين بانخفاض قدره 1.9 مليون برميل.



وقال المعهد إن #مخزونات_الخام في مركز التسليم بكاشينج في أوكلاهوما تراجعت بمقدار 1.6 مليون برميل.



وأظهرت بيانات المعهد أن معدل استهلاك المصافي من الخام زاد 125 ألف برميل يوميا.



وارتفعت مخزونات #البنزين 2.1 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع للرأي أجرته رويترز لزيادة قدرها 188 ألف برميل فقط.



ووفقا لبيانات معهد البترول الأميركي، زادت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 757 ألف برميل، مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 164 ألف برميل.



وانخفضت واردات الخام الأميركية الأسبوع الماضي بمقدار 172 ألف برميل يوميا إلى 8.1 مليون برميل يوميا.