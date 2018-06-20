مصدر: إنتاج ليبيا النفطي ينخفض إلى 600 ألف برميل يومياً

قال مصدر نفطي ليبي إن #إنتاج_ليبيا_من_الخام انخفض إلى ما يتراوح بين 600-700 ألف برميل يوميا من أكثر من مليون برميل يوميا بعد اشتباكات في مرفأي رأس لانوف والسدر.

وأشار المصدر إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط تبحث في خيارات لتحويل بعض الصادرات النفطية من رأس لانوف إلى البريقة والزويتينة.

ومرفآ رأس لانوف والسدر مغلقان منذ يوم الخميس 14 يونيو/حزيران عندما هاجمت فصائل مسلحة معارضة للقائد العسكري الليبي خليفة حفتر المرفأين، ما اضطر المؤسسة الوطنية للنفط إلى إغلاقهما وإعلان حالة القوة القاهرة على الصادرات.

وأبان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أن الهجوم تسبب في انخفاض إنتاج النفط بمقدار 450 ألف برميل يوميا.

واشتعلت النيران في صهريجين لتخزين النفط في رأس لانوف أثناء القتال مما خفض طاقة التخزين هناك بنحو 400 ألف برميل.

وتضرر أكثر من نصف صهاريج التخزين في رأس لانوف والسدر في اشتباكات سابقة مما خفض طاقة التخزين في أكبر مرفأين لتصدير النفط في ليبيا.

وظل العمل مستمرا في مرفأي البريقة والزويتينة الواقعين إلى الشرق من رأس لانوف والسدر، وهما خاضعان لسيطرة الجيش الوطني الليبي.