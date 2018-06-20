"مبادلة" الإماراتية تشتري 10% من حصة "إيني" بحقل ظهر

وقع وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس طارق الملا، مع كل من شركات " #إيني" الإيطالية و "مبادلة" الإماراتية للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، الاتفاق النهائي لشراء الشركة الإماراتية 10% من حصة شركة إيني الإيطالية في منطقة امتياز شروق البحرية التي يقع فيها حقل ظهر بالبحر المتوسط، وتقدر قيمة الصفقة بنحو 934 مليون دولار بالإضافة الى منحة توقيع بقيمة 94 مليون دولار.

وأكد الوزير المصري أن النتائج غير المسبوقة التي تحققت في مشروع حقل ظهر في كافة مراحله أسهمت بقوة في زيادة إقبال المستثمرين على الدخول كشريك في هذا المشروع العملاق، وجعلت مصر في بؤرة اهتمام الاستثمارات العالمية في صناعة البترول والغاز.

وأشار إلى أن دخول شركاء جدد للاستثمار في قطاع البترول يعكس الفرص الاستثمارية المتميزة التي يزخر بها القطاع ويخدم الاقتصاد المصرى بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة من خلال الاستفادة من الخبرات الواسعة للشركاء الجدد، فضلاً عن دعم جهود الوزارة الرامية إلى زيادة حجم الاستثمارات في قطاع البترول للمساهمة في زيادة الإنتاج والاحتياطيات من الثروة البترولية.

ولفت الوزير المصري إلى أن شركة #مبادلة الإماراتية تستثمر في #مصر لأول مرة من خلال شراكتها في حقل ظهر وأنها أبدت اهتمامها كذلك بالفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع البترول في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.

وتعد شركة مبادلة الإماراتية للبترول التابعة لشركة مبادلة للاستثمار المملوكة للحكومة الإماراتية في أبوظبى إحدى الشركات الرائدة في مجالات استكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز، وتتركز معظم الأنشطة الاستثمارية للشركة في منطقة الشرق الأوسط و جنوب شرق آسيا.

يذكر أن شركة إينى الإيطالية هي المالك الأصلى لمنطقة امتياز شروق، حيث أصبحت تمتلك حالياً 50% من منطقة الامتياز في مقابل 10% لشركة بي بي البريطانية و30% لشركة روزنفت الروسية و10% لشركة مبادلة الإماراتية للبترول.