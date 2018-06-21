أسعار النفط تهبط مع تلميح إيران لدعم زيادة إنتاج أوبك

تراجعت أسعار #النفط، اليوم الخميس، حيث لمحت إيران إلى أنها قد تدعم زيادة صغيرة في إنتاج #أوبك من الخام بما قد يمهد لاتفاق المنظمة على زيادة المعروض خلال اجتماع غد الجمعة.



لكن حد من خسائر الأسعار طلب أميركي قوي على الوقود ظهر في معدلات تشغيل مصافي التكرير وبيانات السفر القوية وانخفاض كبير في مخزونات الخام.



وفي الساعة 06:05 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 74.34 دولار للبرميل منخفضة 40 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة عن إغلاقها السابق.



وسجلت #عقود_الخام_الأميركي غرب تكساس الوسيط 65.50 دولار للبرميل بتراجع 21 سنتا أو 0.3 بالمئة.



وكانت إيران، وهي مورد رئيسي بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، قد أشارت أمس الأربعاء إلى أنها قد توافق على زيادة ضئيلة في إنتاج المنظمة خلال الاجتماع الذي يُعقد بمقر أوبك في فيينا يوم 22 يونيو حزيران مع روسيا المنتج الكبير غير العضو بالمنظمة.



وقال مدير التداولات لمنطقة آسيا والمحيط الهادي بشركة السمسرة أواندا في سنغافورة ستيفين إنيس "ثمة على ما يبدو أجواء من الثقة بأن تلك الصفقة ستمضي قدما".



وقال بنك باركليز "نتوقع أن تعاود أوبك وروسيا تدريجيا زيادة الإمدادات في السوق بحلول العام القادم مما سيعوض معظم فقد المعروض في فنزويلا والبالغ حوالي مليون برميل يوميا".