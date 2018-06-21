إيران: مستعدون للتوصل إلى اتفاق مع بقية أعضاء "أوبك"

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، اليوم الخميس، إن بلاده مستعدة للتوصل إلى اتفاق مع الدول الأخرى في منظمة الدول المصدرة للنفط #أوبك.

وصرح زنغنه في فيينا قبل اجتماع "أوبك" المنتظر غدا الجمعة: "نحن مستعدون للتوصل إلى اتفاق".

وتحاول السعودية، أكبر منتج في "أوبك"، وروسيا اليوم الخميس، إقناع سائر منتجي النفط بزيادة الإمدادات من يوليو لتلبية الطلب العالمي المتنامي، بينما تلمح إيران إلى أنها لن تدعم سوى زيادة متواضعة في المعروض.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول غداً الجمعة للبت في سياسة الإنتاج، وسط دعوات من كبار المستهلكين مثل الولايات المتحدة والصين والهند لتهدئة أسعار النفط ودعم الاقتصاد العالمي عن طريق إنتاج مزيد من الخام.

وتقترح روسيا، غير العضو في "أوبك"، زيادة الإنتاج بـ 1.5 مليون برميل يومياً. وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم إن العالم بحاجة إلى ما لا يقل عن مليون برميل يومياً لتفادي حدوث نقص في النصف الثاني من 2018.

وتشارك "أوبك" وحلفاؤها في اتفاق لخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يومياً منذ العام الماضي. وساعدت الخطوة في إعادة التوازن إلى السوق في الثمانية عشر شهراً الأخيرة، ورفعت سعر النفط إلى حوالي 73 دولاراً للبرميل من 27 دولاراً في 2016.

لكن تعطيلات غير متوقعة في فنزويلا وليبيا وأنغولا أوصلت عملياً تخفيضات المعروض إلى حوالي 2.8 مليون برميل يومياً في الأشهر الأخيرة. ومن المرجح أن يتراجع إنتاج إيران في النصف الثاني من العام الحالي بسبب عقوبات أميركية جديدة.

وإيران، ثالث أكبر منتج في "أوبك"، هي العقبة الرئيسية حتى الآن أمام إبرام صفقة جديدة، حيث قالت يوم الثلاثاء إن من المستبعد أن تتوصل "أوبك" إلى اتفاق وإنها ينبغي أن ترفض ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضخ مزيد من النفط.

وقال وزير النفط الإيراني أمس الأربعاء، إن على أعضاء "أوبك" الذين غالوا في التخفيضات خلال الأشهر الأخيرة أن يلتزموا بحصص الإنتاج المتفق عليها.