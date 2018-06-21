الفالح: السوق مقبلة على نقص في المعروض بـ1.7 مليون ب/ي

قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إن الطلب على النفط في النصف الثاني من العام سيزيد بمليوني برميل يومياً عن النصف الأول.

وأكد الفالح في تصريحات قبيل اجتماع منتظر لأعضاء منظمة #أوبك ومنتجين مستقلين، على أنه "إذا لم نتخذ إجراءً فإن نقص المعروض في النصف الثاني من العام سيصل إلى 1.7 مليون برميل يومياً، وهو رقم مرتفع على نحو غير مقبول"، بحسب "رويترز".

وأشار أيضاً إلى أن نمو النفط الصخري الأميركي سيتباطأ بشكل كبير على مدار العامين القادمين، بسبب معوقات مرتبطة بخطوط الأنابيب.

من جانبه، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن أسعار النفط الحالية مقبولة، مبدياً ثقته في إمكانية التوصل إلى اتفاق على زيادة مقبولة في إنتاج النفط.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول غداً الجمعة للبت في سياسة الإنتاج، وسط دعوات من كبار المستهلكين مثل الولايات المتحدة والصين والهند لتهدئة أسعار النفط ودعم الاقتصاد العالمي عن طريق إنتاج مزيد من الخام.

وتقترح روسيا، غير العضو في "أوبك"، زيادة الإنتاج بـ 1.5 مليون برميل يومياً، وقال وزير الطاقة السعودي في تصريحات سابقة اليوم إن العالم بحاجة إلى ما لا يقل عن مليون برميل يومياً، لتفادي حدوث نقص في النصف الثاني من 2018.

وتشارك "أوبك" وحلفاؤها في اتفاق لخفض الإنتاج بـ1.8 مليون برميل يومياً منذ العام الماضي. وساعدت الخطوة في إعادة التوازن إلى السوق في الثمانية عشر شهراً الأخيرة، ورفعت سعر النفط إلى حوالي 73 دولاراً للبرميل من 27 دولاراً في 2016.