باركيندو:السوق تتجه للاستقرار والأسعار لا تؤثر بقرارتنا

قال الأمين العام لمنظمة #أوبك محمد باركيندو إن اجتماع المنظمة سيكون ناجحا ولن يستجيب فقط لمطالب المنتجين والمصدرين في أوبك وخارجها بل أيضا لما يريده المستهلكون.

وأضاف باركيندو، في حديث خاص مع العربية، أن إعادة الاستقرار المستدام لسوق #النفط العالمي هو الهدف الرئيسي للمنظمة.

وتابع: "السوق ستتجه إلى الاستقرار على المدى الطويل والأسعار ليست عاملا مؤثرا في قراراتنا، خصوصا القرار التاريخي الذي اتخذناه في النصف الثاني من 2016، وهو ما عبر عنه المتحدثون من الوزراء".

وفي حين لفت إلى أن الأسعار لن تكون جزءا من عملية إعادة التوازن لسوق النفط، قال: "نركز حالياً على استقرار الأسواق المستدام ولدينا عدة وجهات نظر حول ذلك ستطرح للنقاش".

وشدد باركيندو على أهمية المحافظة على الاستقرار في سوق النفط وجعله مستداما، قائلاً: "ما نفعله اليوم هو التعاون للحفاظ على الاستقرار الذي حققناه، ونعني بالاستقرار المستدام أي على المدى المتوسط والطويل".