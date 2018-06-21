لوك أويل: مستعدون لزيادة إنتاج النفط بحالة تخفيف القيود

قالت #لوك_أويل ، ثاني أكبر منتج روسي للنفط، اليوم الخميس، إنها ستكون مستعدة لزيادة إنتاج النفط 23 ألف برميل يوميا في غضون شهرين إلى 3 أشهر إذا خففت أوبك وحلفاؤها القيود.

وعبر الرئيس التنفيذي للشركة وحيد علي كبيروف عن أمله في تخفيف القيود المفروضة على إنتاج النفط العالمي.

وقالت مصادر بـ"أوبك" إن وزراء النفط سيناقشون اليوم الخميس زيادة الإمدادات بمليون برميل يومياً كمقترح رئيسي لاجتماعات #أوبك المقبلة مع حلفائها غير الأعضاء.

ونوهت ثلاثة مصادر بالمنظمة بأنه في حال الموافقة على المقترح، فإن جميع أعضاء "أوبك" والمنتجين غير الأعضاء المشاركين، قد يزيدون الإمدادات بشكل تناسبي لترفع #السعودية إنتاجها بين 0.25 و0.3 مليون برميل يومياً.

وأضافت المصادر أن إيران لم توافق بعد على المقترح.

وستحضر إيران اجتماع لجنة وزارية اليوم، رغم أنها لا تشارك عادة في أعمال اللجنة المكونة من روسيا والسعودية والإمارات وسلطنة عمان والكويت والجزائر وفنزويلا.

وتحاول السعودية، أكبر منتج في "أوبك"، وروسيا اليوم الخميس، إقناع سائر منتجي النفط بزيادة الإمدادات من يوليو لتلبية الطلب العالمي المتنامي، بينما تلمح إيران إلى أنها لن تدعم سوى زيادة متواضعة في المعروض.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول غداً الجمعة للبت في سياسة الإنتاج، وسط دعوات من كبار المستهلكين مثل الولايات المتحدة والصين والهند لتهدئة أسعار النفط ودعم الاقتصاد العالمي عن طريق إنتاج مزيد من الخام.