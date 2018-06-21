ليبيا.. اشتعال النار في صهريج نفط ثالث بمرفأ رأس لانوف

قالت وكالة "رويترز" إن نيراناً اشتعلت في صهريج نفط ثالث في مرفأ رأس لانوف الليبي خلال اشتباكات.

وكان مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في #ليبيا أعلن في وقت سابق اليوم، استعادة ميناءي السدرة ورأس لانوف النفطيين من المسلحين.

وقال صنع الله أمس الأربعاء، إن ليبيا فقدت 450 ألف برميل يومياً من إنتاج #النفط بسبب الاشتباكات في مرفأي السدر ورأس لانوف النفطيين.

وأضاف أن حريقاً ما زال مشتعلا عند مستوى منخفض في واحد من صهريجين لتخزين النفط في رأس لانوف، كانا قد اشتعلا خلال القتال.

وأفاد مسؤول ليبي اليوم الخميس، بأن إنتاج شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) الليبية تراجع إلى 180 ألف برميل يومياً، من حوالي 250 ألف برميل يومياً، بسبب مشاكل في الكهرباء والتعطيلات في ميناء رأس لانوف النفطي.

وتعمل "أجوكو" في شرق ليبيا وتتبع المؤسسة الوطنية للنفط.