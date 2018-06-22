أوبك تقرر تخفيف نسبة التزامها بخفض الإنتاج لمستوى 100%

أكد البيان الختامي لأوبك أن المنظمة وأعضاءها سيسعون بدءا من يوليو وحتى انتهاء الاتفاقية بالتقيد بنسب الالتزام عند 100%.



وأكد رئيس أوبك وزير الطاقة الإماراتي في المؤتمر الصحفي عقب ختام اجتماع اليوم في فيينا أن القرار بخفض نسبة الالتزام إلى 100 % للمجموعة "ككل" وليس لكل دولة على حدة، وفقا لمراسل العربية ناصر الطيبي.



وأضاف المزروعي أنه لم يتم تحديد وتوزيع حصص الإنتاج على الدول الأعضاء.

وقال المزروعي إن حصص إنتاج كل دولة من الدول الأعضاء لم تتقرر بعد بسبب الخلافات بين الدول.

وأضاف "لم نناقش السماح للمنتجين الذين يملكون طاقة فائضة بسد الفجوة في إنتاج الآخرين، وتوصلنا لقرار بخفض الالتزام وإعادتة لمستوى 100% للمجموعة ككل وليس لكل دولة على حدى". وأكد على أن #أوبك لا تستهدف سعراً محدداً.

وتوقع المزروعي أن يتم الإعلان عن ميثاق للتعاون بين أوبك وروسيا بنهاية العام الحالي. وأضاف "لا تغيير في عضويات اللجان الوزارية لمتابعة الإنتاج حتى نهاية العام الحالي".

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول #أوبك قد اتفقت اليوم الجمعة على زيادة إنتاج #النفط بنحو مليون برميل يوميا من يوليو/تموز، وذلك لدول المنظمة والمنتجين غير الأعضاء.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح "اتفقنا على حوالي مليون برميل اقترحناها". وسعت #السعودية و#روسيا إلى تعديل اتفاقية تحد من الإنتاج بين أوبك ومنتجين آخرين ساهمت في الارتفاع الحاد في الأسعار، لكن إيران كانت تعارض حتى صباح الجمعة هدف مليون برميل في اليوم.

وقالت مصادر أخرى في أوبك إن الزيادة الحقيقية ستكون أقل، لأن عدة دول تنتج أقل من حصصها في الآونة الأخيرة ستجد صعوبة في العودة إلى حصصها الكاملة بينما لن يُسمح للمنتجين الآخرين بسد الفجوة.

واتفق وزراء المنظمة من حيث المبدأ على الوصول بمستوى الامتثال باتفاق الإنتاج إلى 100% من جديد.