جمعية البترول: اليابان قد تتوقف عن تحميل النفط الإيراني

قال رئيس جمعية البترول اليابانية تاكاشي تسوكيوكا، إن شركات تكرير النفط المحلية قد تضطر إلى التوقف عن تحميل #النفط الخام اعتبارا من الأول من أكتوبر/تشرين الثاني إذا لم تضمن الحكومة اليابانية إعفاء من #العقوبات_الأميركية يسمح لهم بالاستمرار في الاستيراد من طهران.

وقال إن من الممكن أن يضطر مشترو #النفط_الإيراني اليابانيون إلى تقديم آخر طلبياتهم لشراء النفط الإيراني في أغسطس للتحميل في سبتمبر/أيلول إذا لم يتسن استمرار المدفوعات بعد فترة المئة وثمانين يوما التي تنتهي في الرابع من نوفمبر.

ويرأس تسوكيوكا أيضا مجلس إدارة إديميتسو كوسان، ثاني أكبر مصفاة للنفط في اليابان.

وأشار خلال المؤتمر الأسبوعي الذي عقد اليوم الجمعة إلى أن السبب في هذا هو أن مدفوعات شحنات الخام للتحميل في أكتوبر ستكون في نوفمبر.