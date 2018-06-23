السعودية تدعو روسيا للانضمام إلى "أوبك" بصفة مراقب

دعا وزير الطاقة السعودي خالد الفالح #روسيا، التي تقود جهود إعادة التوازن إلى سوق النفط مع #السعودية، للانضمام إلى منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" كعضو مراقب.

وقال الفالح في مؤتمر صحافي عقب انتهاء اجتماع في فيينا: "لقد وجهنا دعوة لروسيا للانضمام كمراقب. نعتقد أنهم يدرسون الأمر"، فيما رد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بالقول إن روسيا لا تخطط للانضمام إلى "أوبك" كعضو مكتمل العضوية، بحسب "رويترز".

وأضاف وزير الطاقة السعودي: "أستطيع أن أؤكد أن جميع أعضاء أوبك سيرحبون بروسيا".

وجاءت تصريحات الفالح بعد إقرار دول منظمة #أوبك وشركاؤها غير الأعضاء، اليوم السبت، في فيينا، مبدأ زيادة إنتاج النفط الخام لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق، بحسب ما أعلنه وزير النفط الأنغولي.

وكان أعضاء "أوبك" اتفقوا، أمس الجمعة، على زيادة إنتاج النفط بنحو مليون برميل يومياً بدءاً من يوليو، دون ذكر أهداف واضحة لمستويات الإنتاج، فيما صرح وزير الطاقة السعودي، اليوم السبت، بأن شركة #أرامكو السعودية ستزيد طاقة الإنتاج، مشيراً إلى أن السعودية ستضيف مئات آلاف البراميل إلى السوق بدءاً من يوليو.

وتقود كل من السعودية وروسيا جهوداً مشتركة لإعادة الاستقرار إلى أسواق النفط، أفضت إلى التوصل لاتفاق خفض الإنتاج في 2016، تم تمديده حتى نهاية العام الجاري، لمواجهة تخمة في المعروض أضرت بأسعار الطاقة التي هبطت دون 30 دولاراً للبرميل.