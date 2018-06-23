الفالح: "أرامكو" سترفع طاقة الإنتاج في يوليو

قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، في أعقاب انتهاء اجتماع منظمة #أوبك ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، إن شركة #أرامكو السعودية ستزيد طاقة الإنتاج، مشيراً إلى أن السعودية ستضيف مئات آلاف البراميل إلى السوق بدءاً من يوليو.

وأوضح وزير الطاقة السعودي أن زيادة الإنتاج ستكون محسوبة، وأن زيادات المعروض النفطي التناسبية لن تكون بالغة الصرامة، مضيفاً أن الدول لن تواجه سقفاً مشددة للوصول إلى زيادة الإنتاج بمليون برميل يومياً.

وأكد الفالح أن المنتجين يرون طلباً أعلى على #النفط خلال شهر يوليو المقبل، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار النفط أكثر سيكون مبعث قلق، بحسب ما نقلته "رويترز".

وعند سؤاله عن العقوبات التي من المقرر أن تفرض مجدداً على #إيران، قال الفالح: "لدينا خيارات لمراجعة المعروض في سبتمبر".

من ناحية أخرى، دعا وزير الطاقة السعودي روسيا، التي تقود جهود إعادة التوازن إلى سوق النفط مع السعودية، للانضمام إلى "أوبك".

وكانت دول منظمة "أوبك" وشركاؤها غير الأعضاء أقروا، اليوم السبت، مبدأ زيادة إنتاج النفط الخام لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق، بحسب ما أعلنه وزير النفط الأنغولي في أعقاب اجتماع فيينا، وذلك غداة قرار في هذا الصدد ينص على رفع الإنتاج بنحو مليون برميل يومياً بدءاً من يوليو، صدر عن المنظمة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي، قوله إن أحجام زيادة إنتاج النفط لكل من أعضاء "أوبك" والدول غير الأعضاء لم تتحدد بعد، فيما توقعت سلطنة عمان زيادة إنتاج النفط بما بين 600 و700 ألف برميل يومياً على مدى الأشهر الستة المقبلة، من قبل دول "أوبك" وغير الأعضاء فيها.