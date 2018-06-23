حفارات النفط الأميركية تنخفض للمرة الأولى في 12 أسبوعاً

انخفض عدد الحفارات النفطية النشطة في الولايات المتحدة، بمقدار حفار واحد هذا الأسبوع، وهو أول انخفاض في 12 أسبوعاً، بعد أن بدأت شركات الحفر إبطاء معدل الزيادة هذا الشهر بفعل قيود مرتبطة بخطوط الأنابيب تهدد بإبطاء الإنتاج مستقبلا.

وقالت شركة "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن إجمالي عدد الحفارات النفطية انخفض إلى 862 في الأسبوع المنتهي في الثاني والعشرين من يونيو.

ويضع ذلك عدد الحفارات في مسار نحو تسجيل أصغر زيادة شهرية منذ أن انخفض بمقدار حفارين اثنين في مارس، مع إضافة ثلاثة حفارات فقط حتى الآن في يونيو.

وقال مسؤولون بشركات نفطية إنه مع وصول طاقة خطوط الأنابيب من حوض بيرميان غرب تكساس وشرق نيو مكسيكو، وهو أكبر حقل نفطي في الولايات المتحدة، إلى كامل طاقتها في الأشهر المقبلة، فإن صغار المنتجين سيضطرون إلى إبطاء أو وقف الانتاج.

وإجمالي عدد الحفارات النفطية النشطة في أميركا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، مرتفع كثيراً عن مستواه قبل عام عندما بلغ 758 حفاراً، مع زيادة شركات الطاقة الإنفاق في مسعى للاستفادة من ارتفاع الأسعار.

وسجلت عقود الخام الأميركي أمس الجمعة أكبر قفزة منذ نوفمبر 2016، لتتخطى مستوى 68 دولاراً للبرميل، بعد أن اتفقت منظمة #أوبك على زيادة إنتاج الخام بمقدار مليون برميل يومياً.

ومنذ بداية العام، بلغ متوسط أسعار عقود الخام الأميركي 65.20 دولار للبرميل، مقارنة مع متوسط قدره 50.85 دولار في 2017 و43.47 دولار في 2016، بحسب "رويترز".

وبلغ متوسط إجمالي عدد حفارات النفط والغاز النشطة في الولايات المتحدة منذ بداية العام 1001، متجهاً لأن يكون الأعلى منذ عام 2014 عندما بلغ 1862 حفاراً. وتنتج معظم الحفارات كلا من النفط والغاز.