أرامكو: لدينا طاقة إنتاج فائضة بمليوني برميل يومياً

قالت شركة النفط السعودية العملاقة #أرامكو اليوم الاثنين، إن لديها طاقة إنتاجية فائضة تبلغ مليوني برميل يومياً، وبمقدورها تلبية الطلب الإضافي على #النفط في حالة حدوث أي تعطل في الإمدادات.

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو" في نيودلهي، إن الشركة تنتج حالياً عشرة ملايين برميل يومياً من النفط، ولديها القدرة لإنتاج 12 مليون برميل يومياً.

واتفقت #أوبك، بقيادة السعودية أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، يوم الجمعة، على زيادة متوسطة في إنتاج النفط اعتباراً من يوليو، بعد دعوات من مستهلكين كبار إلى كبح زيادة تكاليف الوقود.