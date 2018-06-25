الهند تخطط للمشاركة في عطاءات امتيازات نفطية بالإمارات

قال وزير النفط الهندي دارميندرا برادان اليوم الاثنين إن بلاده تجري محادثات مع بعض الشركات التي مقرها الإمارات العربية المتحدة للتقدم بعروض مشتركة لمناطق امتياز نفطية في الإمارات.



وأضاف برادان "نجري محادثات بشأن إمكانية تقدم الهند بعرض في جولة التراخيص القادمة في الإمارات العربية المتحدة مع بعض الشركات مثل مبادلة".



وتستورد الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، نحو 80%، من احتياجاتها النفطية، معظمها من الشرق الأوسط.



وقال برادان إن الهند ستدرس تأجير جزء من احتياطها الاستراتيجي الثالث في مدينة بادور بجنوب البلاد إذا كانت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) مهتمة.



واستأجرت أدنوك جزءا من الاحتياطي الاستراتيجي للهند في مانجالور.