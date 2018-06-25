عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق طاقة

الهند تخطط للمشاركة في عطاءات امتيازات نفطية بالإمارات

المصدر: نيودلهي – رويترز
رابط مختصر

قال وزير النفط الهندي دارميندرا برادان اليوم الاثنين إن بلاده تجري محادثات مع بعض الشركات التي مقرها الإمارات العربية المتحدة للتقدم بعروض مشتركة لمناطق امتياز نفطية في الإمارات.

وأضاف برادان "نجري محادثات بشأن إمكانية تقدم الهند بعرض في جولة التراخيص القادمة في الإمارات العربية المتحدة مع بعض الشركات مثل مبادلة".

وتستورد الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، نحو 80%، من احتياجاتها النفطية، معظمها من الشرق الأوسط.

وقال برادان إن الهند ستدرس تأجير جزء من احتياطها الاستراتيجي الثالث في مدينة بادور بجنوب البلاد إذا كانت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) مهتمة.

واستأجرت أدنوك جزءا من الاحتياطي الاستراتيجي للهند في مانجالور.

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر