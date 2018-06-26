الكويت تتوقع قرب عودة إنتاج النفط من المنطقة المحايدة

توقع وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي أن يتوصل الجانبان السعودي والكويتي إلى اتفاق لإعادة إنتاج #النفط من المنطقة المحايدة بين البلدين، والمتوقف منذ سنوات.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الوزير قوله في مداخلة في البرلمان الكويتي إن الإنتاج متوقع "لأسباب فنية".

وأضاف بحسب الوكالة الرسمية: "نعمل مع الجانب السعودي على معالجة هذه الأسباب الفنية، وقريباً سنصل إلى نتيجة حول عودة الإنتاج من الجانبين الكويتي والسعودي".

وكان وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، قال يوم الجمعة، إن محادثات تجري مع الكويت بشأن المنطقة المحايدة، وإنه يأمل في التوصل إلى اتفاق في المستقبل.