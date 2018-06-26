وكالة الطاقة: الصين ستصبح أكبر مستورد للغاز في 2019

قالت #وكالة_الطاقة الدولية، الثلاثاء، إن الصين ستصبح أكبر مستورد للغاز الطبيعي في العالم العام القادم بدعم مشترياتها من الغاز المسال، في الوقت الذي ينمو فيه اقتصادها الضخم وتتوقف فيه تدريجيا عن الاعتماد على الطاقة المولدة باستخدام الفحم.

وفي تقريرها السنوي للغاز للعام 2018، قالت الوكالة إن الطلب الصيني على #الغاز_الطبيعي سيرتفع 60% تقريبا بين عامي 2017 و2023 إلى 376 مليار متر مكعب، مع زيادة في واردات الغاز الطبيعي المسال إلى 93 مليار متر مكعب بحلول 2023 من 51 مليارا في 2017.

وسترتفع واردات #الغاز_المسال إلى 505 مليارات متر مكعب بحلول 2023 من 391 مليارا العام الماضي بزيادة 114 مليار متر مكعب، بما في ذلك زيادة قدرها 42 مليار متر مكعب للصين.

في الوقت ذاته ستزيد صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية 30% بحلول 2023، إذ ستصبح الولايات المتحدة ثاني أكبر مورد في العالم بالمقارنة مع صادراتها الضئيلة في العام الماضي، وذلك بفضل ثورة #الغاز_الصخري التي أحدثت تحولا في أسواق الطاقة بها.

ويبرز التقرير الصادر عن الوكالة التي مقرها باريس ثقل الاقتصادين في أسواق الطاقة العالمية في الوقت الذي يتأهب فيه الرئيس دونالد ترمب لمواجهة مع بكين بشأن التجارة.

وسيزيد الإنتاج العالمي للغاز الطبيعي 10% بحلول 2023 إلى 4.21 تريليون متر مكعب مع مساهمة الولايات المتحدة بأكبر كمية في نمو الغاز الإضافي البالغ 160 مليار متر مكعب لتلك الفترة.

وسيجري تسييل معظم الغاز الفائض للتصدير، لتصبح الولايات المتحدة ثاني أكبر بائع للغاز المسال بحلول 2023 بكمية قدرها 101 مليار متر مكعب مما سينزل بأستراليا إلى المركز الثالث بكمية قدرها 98 مليار متر مكعب، فيما قطر أكبر مصدر للغاز المسال بكمية قدرها 105 مليارات متر مكعب.

وسيسهم الغاز المسال من الدول الثلاث بنسبة 60% من إجمالي المبيعات العالمية البالغة 505 مليارات متر مكعب.