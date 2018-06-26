السعودية تدشن خطا لمد المدينة الاقتصادية بالغاز الطبيعي

أطلقت #مدينة_الملك_عبد_الله_الاقتصادية في #السعودية مشروع #خط_أنابيب_الغاز_الطبيعي في منطقة الوادي الصناعي، بقيمة 102 مليون ريال سعودي (27.2 مليون دولار) مع شركة جاز العربية للخدمات.

ويعد المشروع جزءاً من مشروع شامل تعكف شركة #أرامكو السعودية على تنفيذه مع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية لإمداد المدينة الاقتصادية بالغاز الطبيعي من ينبع. ويصل قطر الأنبوب المزمع إنشاؤه داخل #المدينة_الاقتصادية بالوادي الصناعية إلى 18 بوصة وبطول يقارب 13.7 كيلومتر، وتم تصميم خط الغاز وفق نظام الضغط المنخفض، مع إمكانية التوسع مستقبلاً لتأسيس نظام توزيع الضغط العالي حسب احتياج كل مستثمر، وفقا لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط".

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وذكر فهد الرشيد، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية أن تدشين مشروع خط أنابيب الغاز يهدف إلى تلبية احتياجات المشاريع الحالية والمستقبلية في المدينة الاقتصادية، ويضاف إلى مجموعة المزايا التي يقدمها الوادي الصناعي للمستثمرين، والذي سيتيح تخفيض التكلفة التشغيلية لمختلف الشركات والمصانع والمستثمرين في المدينة على اختلاف استثماراتهم، إضافة إلى توسيع نوعية الاستثمارات المستهدفة في المدينة الاقتصادية لتشمل الصناعات التي تعتمد على الغاز بأسعار وميزات تنافسية.

ويشمل مشروع #خط_أنبوب_الغاز العديد من المرافق، منه: منطقة إطلاق ومنطقة حرة مشتركة بين المدينة الاقتصادية وأرامكو السعودية في المرحلة الخامسة من الوادي الصناعي، ومنطقة أخرى للتسلم تقع في المرحلة الثانية منه. ومن المتوقع أن تكتمل أعمال تطوير الخط الجديد خلال 15 شهراً.