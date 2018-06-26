3 عوامل رئيسية تضغط على أسعار النفط.. تعرف عليها

سيطر التوتر على #أسواق_النفط اليوم الثلاثاء لتصعد الأسعار بفعل تعطل إنتاج كندي وعدم التيقن بشأن صادرات الخام الليبية، لكن حد من مكاسبها زيادة إمدادات أوبك والصراع التجاري المحتدم بين الولايات المتحدة واقتصادات رئيسية أخرى.

وكانت العقود الآجلة لخام #برنت عند 74.80 دولار للبرميل مرتفعة سبعة سنتات بما يعادل 0.1% عن إغلاقها السابق.

ويتحرك برنت مدفوعا بعدم التيقن المحيط بصادرات ليبيا عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول #أوبك.

وسلمت قوات القائد العسكري خليفة حفتر المتمركز في شرق #ليبيا السيطرة على موانئ نفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط التي مقرها في شرق البلاد.

وقال حفتر إن مؤسسة النفط الرسمية التي تحمل الاسم ذاته لكنها تعمل من العاصمة طرابلس لن يُسمح لها بالإشارف على ذلك النفط.

وقال سوكريت فيجاياكار مدير تريفكتا لاستشارات الطاقة "الخطوة تزيد مخاطر توقف إنتاج النفط الليبي، لأن مؤسسة النفط التي في طرابلس هي الكيان القانوني الوحيد الذي له الحق في بيع النفط".

وسجلت عقود #الخام_الأميركي غرب تكساس الوسيط 68.24 دولار للبرميل بزيادة 16 سنتا أو 0.2%.

وترتفع الأسعار في أميركا الشمالية بفعل مشاكل إنتاج بأكبر منشآت الرمال النفطية الكندية في سينكرود بألبرتا.