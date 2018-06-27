الكويت تطرح أول عطاء لبيع الخام الخفيف بعد اتفاق أوبك

قالت 3 مصادر مطلعة بقطاع النفط إن #مؤسسة_البترول_الكويتية طرحت أول عطاء لبيع نوع جديد من النفط الخام في آسيا.



ويأتي العطاء بعد اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (#أوبك) الأسبوع الماضي والذي اتفقت فيه المنظمة مع منتجين آخرين خارجها مثل روسيا على زيادة الإنتاج، اعتبارا من يوليو/ تموز بنحو مليون برميل يوميا.

وتعهدت السعودية أكبر منتج في أوبك بزيادة "محسوبة" في الإمدادات، لكنها لم تذكر أرقاما محددة.



وقالت المصادر إن المؤسسة عرضت 500 ألف برميل من خام الكويت الخفيف الممتاز للتحميل يومي 26 و27 يوليو تموز في عطاء يُغلق في وقت لاحق اليوم الأربعاء.



وذكرت المصادر أن مؤسسة البترول الكويتية تطلب عروضا بعلاوة سعرية عن متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي على منصة بلاتس.



وأضافت أن من المتوقع أن تبلغ كثافة الخام وفقا لمعيار معهد البترول الأميركي 48 درجة وسيكون هناك تعديل للسعر قدره 0.003 دولار للبرميل لكل تغيير قدره 0.1 درجة سواء بالزيادة أو النقصان.



وقال أحد المصادر إن الخام سيُخلط مع‭‭ ‬‬مزيج التصدير الكويتي وسيجري تصديره أولا إلى اليابان هذا الشهر.



من جهته، أفاد مشتر للنفط أن توقيت شحنة الخام الكويتي ربما يكون قريبا للغاية، إذ إن المشترين الآسيويين انتهوا من شراء شحنات التحميل في يوليو/ تموز.



وكان مسؤول كبير في مؤسسة البترول الكويتية قد قال العام الماضي إن إنتاج خام الكويت الخفيف الممتاز سيصل إلى 120 ألف برميل يوميا.