النفط يقترب من 80 دولاراً مجدداً في ظل مخاوف شح المعروض

قفزت أسعار #النفط بحوالي 3% أثناء التعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن فاقم هبوط حاد في مخزونات الخام بأميركا المخاوف بشأن الإمدادات، وسط الشكوك التي تحيط بالصادرات الليبية وتعطل للإنتاج في كندا، ومطالب أميركية بأن يتوقف المستوردون عن شراء النفط الإيراني بدءاً من نوفمبر.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة، هبطت بحوالي 10 ملايين برميل الأسبوع الماضي، وهو أكبر هبوط أسبوعي منذ سبتمبر 2016، في حين ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير بأقل من المتوقع.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 2.39 دولار، أو 3.3%، إلى 72.92 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014.

وارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج #برنت 1.8 دولار، أو 2.39%، إلى 78.12 دولار للبرميل.