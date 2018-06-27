مسؤولة أميركية تدعو الهند لتقليص اعتمادها على نفط إيران

أبلغت نيكي هيلي السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الأربعاء، أن من المهم تقليص اعتماد بلاده على #النفط_الإيراني، وقالت إن الولايات المتحدة ستعمل من أجل السماح للهند باستخدام مرفأ نفطي إيراني كممر إلى أفغانستان.

وطلبت الولايات المتحدة من حلفائها وقف كل وارداتهم من النفط الإيراني، اعتباراً من نوفمبر، ومن غير المرجح أن تمنح أي استثناءات وفقاً لما ذكره مسؤول كبير في وزارة الخارجية يوم الثلاثاء.

يأتي ذلك في الوقت الذي تزيد فيه إدارة #ترمب الضغط على حلفاء واشنطن من أجل تقليص التمويل الموجه إلى #إيران.

وقد يفتح تطوير مجمع ميناء تشابهار في إيران، بدعم من الهند كجزء من ممر للنقل إلى أفغانستان، التي ليس لها منفذ بحري، الطريق أمام تجارة بملايين الدولارات، ويقلص اعتماد نيودلهي على باكستان المجاورة.