مسؤول: شل تسلم عمليات حقل مجنون النفطي للحكومة العراقية

قال مسؤولان مطلعان بقطاع #النفط_العراقي إن رويال داتش شل تخارجت من حقل مجنون النفطي في جنوب العراق وسلمت جميع عملياته هناك لشركة نفط البصرة التي تديرها الدولة.

واجتمع مسؤولون من #شل ونفط البصرة، الأربعاء، في إشارة لاستكمال خروج شل وتسليم عمليات الحقل.

وقال مسؤول نفطي عراقي بعد الاجتماع "تمت عملية التسليم بسلاسة وبدون أي مشكلات".

وأكدت "شل" أنها تخطط للتركيز على تطوير مشروعها المشترك للغاز في العراق.

وباعت الشركة أيضا حصتها في حقل غرب القرنة 1 إلى شركة إيتوتشو اليابانية.

وفي الخامس من أبريل/نيسان، وقعت وزارة النفط العراقية عقدا مدته سنتان مع شركة أنتون لخدمات حقول النفط وبتروفاك لتشغيل #حقل_مجنون_النفطي العملاق نيابة عن شركة نفط البصرة الحكومية.

وقال مسؤولون بقطاع النفط إن إنتاج الخام الحالي من حقل مجنون يبلغ نحو 235 ألف برميل يوميا، وإن العراق يخطط لزيادة الإنتاج إلى 450 ألف برميل يوميا خلال 3 أعوام.

في حين أفاد مسؤول عراقي آخر بقطاع النفط وهو عضو في فريق تشغيل حقل مجنون "خروج شل لن يكون له أي تأثير على عمليات الإنتاج ويمكننا زيادة الإنتاج دون عقبات".

وينتج العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للنفط ( #أوبك ) بعد السعودية، نحو 4.4 مليون برميل يوميا، وهو ما يقل عن طاقته الإنتاجية بموجب اتفاق خفض إمدادات النفط العالمية الذي تقوده أوبك والذي يهدف لدعم الأسعار والتخلص من تخمة المعروض.