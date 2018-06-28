إيني تحفر أول بئر استكشافية بحقل "نور" البحري في مصر

قال المتحدث باسم وزارة البترول المصرية، حمدي عبد العزيز، لرويترز اليوم الخميس، إن #شركة_إيني_الإيطالية وثروة المصرية ستحفران أول بئر استكشافية بحقل "نور" البحري في شمال سيناء خلال شهرين.



وكان مجلس الوزراء المصري وافق في مارس/ آذار على اتفاقية لأعمال الاستكشاف والبحث عن البترول والغاز في منطقة #شمال_سيناء_البحرية "نور" بالبحر المتوسط.



وبموجب الاتفاقية، تنفق إيني وثروة 105 ملايين دولار على مرحلتين لمدة ست سنوات، بما يشمل حفر بئر في المرحلة الأولى وأخرى في الثانية.

وقال عبد العزيز في اتصال هاتفي "عقب حصول الشركتين على الموافقة من مجلس النواب المصري، ستبدأ أعمال حفر البئر الاستكشافية بالمنطقة لتحديد حجم الاحتياطيات المتوقعة بالحقل".



وفتح اكتشاف #إيني_الإيطالية لحقل ظُهر في 2015، والذي يحوي احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، شهية المصريين لطرح مزايدات جديدة في سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من #الغاز خلال هذا العام.

موضوع يهمك وقع وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس طارق الملا، مع كل من شركات " #إيني" الإيطالية و "مبادلة" الإماراتية... "مبادلة" الإماراتية تشتري 10% من حصة "إيني" بحقل ظهر طاقة



وقامت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول في محاولة للبحث والتنقيب عن الغاز والنفط داخل حدودها دون نزاع مع أي من تلك الدول.