النفط يتراجع لـ 77.4 دولار وسط تعطل إمدادات وطلب قياسي

نزلت أسعار #النفط_الأميركي من أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات ونصف السنة، اليوم الخميس، في ظل إنتاج مرتفع من روسيا والولايات المتحدة والسعودية، لكن التعطل المفاجئ لإمدادات في مناطق أخرى ومستوى الطلب القياسي حالا دون تفاقم الخسائر.

وبحلول الساعة 06:39 بتوقيت غرينتش، بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 72.42 دولار للبرميل، بانخفاض 34 سنتا أو 0.5% عن التسوية السابقة. وفي الجلسة السابقة سجل الخام الأميركي أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014 عند 73.06 دولار للبرميل.

وبلغ خام القياس العالمي مزيج #برنت 77.40 دولار للبرميل، منخفضا 22 سنتا أو 0.3% عن التسوية السابقة.

موضوع يهمك أكد البيان الختامي لأوبك أن المنظمة وأعضاءها سيسعون بدءا من يوليو وحتى انتهاء الاتفاقية بالتقيد بنسب الالتزام عند... أوبك تقرر تخفيف نسبة التزامها بخفض الإنتاج لمستوى 100% طاقة

وصعدت أسعار النفط في معظم 2018 بفعل تقلص الفجوة بين العرض والطلب في السوق في ضوء مستوى الطلب القياسي وتخفيضات الإنتاج الطوعية التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول #أوبك.

وبجانب هذه التخفيضات، ساهمت حالات تعطل مفاجئة لإمدادات من كندا وليبيا وفنزويلا في دعم الأسعار.

ورغم تباطؤ نمو الإنتاج، يقترب إنتاج الخام الأميركي من 11 مليون برميل يوميا.

وفي ظل إنتاج روسيا والسعودية كميات مماثلة وتوقع زيادة الإنتاج مع تخفيف أوبك وروسيا قيود الإمدادات، سيكون هناك قريبا ثلاث دول تضخ كل منها 11 مليون برميل من الخام يوميا.

وهذا الإنتاج غير المسبوق يعني أن 3 دول فقط ستلبي ثلث الاستهلاك العالمي.

ورغم ذلك، حذر محللون من أن السوق لا تتمتع بطاقة إنتاجية فائضة كبيرة تكفي لمواجهة المزيد من حالات التعطل في الإنتاج.