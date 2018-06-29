نوفاك: روسيا ستزيد إنتاجها النفطي 200 ألف برميل يوميا

قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، إن بلاده ستزيد إنتاجها النفطي 200 ألف برميل يوميا في يوليو/ تموز بعد اجتماع بين أوبك ومنتجين من خارجها في فيينا الأسبوع الماضي، جرى الاتفاق خلاله على تخفيف قيود الإنتاج جزئيا.



وعلق قائلا "نخطط (لإضافة) ما يصل إلى 200 ألف برميا يوميا في يوليو"، وذلك ردا على سؤال بشأن الحجم الذي ستزيد به روسيا إنتاجها بعد الاجتماع.



ووافقت موسكو في البداية على تقليص الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل يوميا تشكل حصتها من خفض في الإمدادات قدره 1.8 مليون برميل يوميا، تعهد به كبار منتجي الخام في العالم.



أضاف نوفاك أن شركات النفط الروسية ستزيد إنتاجها بالنسبة والتناسب، وبما يتماشى مع التخفيضات السابقة التي تعهدت بها، لكنه لم يخض في تفاصيل.