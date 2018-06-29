واردات آسيا من نفط إيران تسجل أعلى مستوى في 8 أشهر

أظهرت بيانات تتبع سفن وأخرى حكومية أن واردات كبار مشتري النفط في آسيا من الخام الإيراني ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في ثمانية أشهر خلال مايو/ أيار، حيث زادت المشتريات قبيل عقوبات جديدة محتملة على إيران.



وتشير البيانات إلى أن الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية استوردت الشهر الماضي 1.8 مليون برميل يوميا من إيران. ويزيد ذلك بنحو 15% عن مستويات ما قبل عام، كما أنه أكبر حجم منذ سبتمبر أيلول.



وقد تتراجع مشتريات الدول الأربع النفطية من إيران بحلول نهاية العام، بعد أن انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر الماضي من الاتفاق التاريخي الذي يقيد برنامج طهران النووي.



وتعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران كانت قد رفعت بعد التوصل إلى الاتفاق في يوليو تموز 2015 وطالبت دول أخرى بخفض مستوى علاقاتها التجارية مع طهران.



وبدأت تلك المطالب تلقى آذانا صاغية، إذ طلبت وزارة النفط الهندية من شركات التكرير التأهب "لتقليص حاد في واردات النفط الإيراني أو التوقف عن الاستيراد تماما من نوفمبر تشرين الثاني، وفقاً لما قاله مصدران لرويترز.



وارتفعت واردات الصين من النفط الإيراني في مايو أيار 5.3% إلى ما يزيد قليلا عن 718 ألف برميل يوميا، مقارنة مع السنة الماضية، وبزيادة بنحو 10% في الأشهر الخمسة الأولى من العام.



وقفزت واردات الهند من إيران بنحو 45% مقارنة مع مايو أيار من العام الماضي إلى نحو 700 ألف برميلي يوميا، وبنحو 6.4% في السنة التي انتهت الشهر الماضي.



وهبطت واردات كوريا الجنوبية 27% إلى نحو 194 ألف برميل يوميا وهوت بأكثر من الثلث منذ بداية العام إلى الآن.



وزادت واردات اليابان 32% في مايو أيار إلى نحو 210 آلاف برميل يوميا مقارنة مع العام السابق، لكنها انخفضت 5% على أساس سنوي بحسب بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليوم الجمعة.