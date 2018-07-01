الرشيدي: الكويت سترفع إنتاج النفط 85 ألف برميل يوميا

قال #وزير_الطاقة_الكويتي بخيت الرشيدي إن بلاده سترفع مستوى إنتاج النفط بواقع 85 ألف برميل يوميا ، اعتبارا من يوم الأحد، ليصل الإنتاج اليومي مليونين و785 ألف برميل، وفق ما نقلت عنه صحيفة الرأي الكويتية.

وتأتي هذه الزيادة بعد الاتفاق المبرم بين الدول الأعضاء في #أوبك ومنتجين مستقلين، والذي يقضي بزيادة بخفض نسبة الالتزام باتفاق خفض الإنتاج من 150% إلى 100% ، ما يعني عمليا زيادة إنتاج النفط بنحو مليون برميل يوميا.

وبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت نحو 79 دولارا للبرميل يوم الجمعة، وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز، أن الأسعار ستظل قوية فيما يبدو خلال الفترة المتبقية من العام بسبب تعطل إمدادات في دول من بينها ليبيا وفنزويلا.

وكان وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، قد التقى وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في واشنطن يوم الخميس لمناقشة أمن الطاقة.

وتضغط إدارة ترمب على الدول من أجل وقف جميع وارداتها من النفط الإيراني بداية من نوفمبر/تشرين الثاني عندما تعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات على طهران، بعد أن انسحب ترمب من الاتفاق النووي الذي جرى التوصل إليه في عام 2015 بين إيران وست قوى كبرى، واصفا إياه بأنه اتفاق "معيب".