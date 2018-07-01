صادرات خام العراق من الجنوب 3.5 مليون برميل في يونيو

قالت #وزارة_النفط_العراقية في بيان إن صادرات البلاد من الخام من موانئ الجنوب المطلة على الخليج قد بلغت 3.521 مليون برميل يوميا في المتوسط متجاوزة بقليل متوسط مايو/أيار.

وكان العراق صدر 3.490 مليون برميل يوميا من النفط الخام في مايو/أيار.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان إن صادرات ثاني أكبر منتج في #أوبك حققت 7.3 مليار دولار عند سعر 69.322 دولار للبرميل.

وأفاد البيان أن شهر يونيو/حزيران لم يشهد أي صادرات من حقول كركوك الواقعة في شمال العراق لكنها خاضعة لسيطرة الحكومة المركزية في بغداد.

وينتج العراق أقل من طاقته القصوى البالغة حوالي 5 ملايين برميل يوميا، وذلك بموجب اتفاق بين أوبك ومصدرين آخرين مثل روسيا لكبح الإنتاج بهدف دعم أسعار النفط.