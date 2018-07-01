مصر..أضخم مجمع للبتروكيماويات بالمنطقة بـ11 مليار دولار

قالت #الحكومة_المصرية إنها وقعت عقدا مع شركة #كربون_القابضة لإنشاء مشروع التحرير الضخم للبتروكيماويات.

وأوضحت أن المجمع الذي سيُقام باستثمارات تقدر بنحو 10.9 مليار دولار سيكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط ومن المتوقع أن يوفر 48 ألف فرصة عمل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة كربون القابضة " BASSEL BAZ" إن تنفيذ المشروع سيستغرق ما يزيد على 3 سنوات.



وكان BAZ قد صرح لرويترز العام الماضي أنه يتوقع أن يساهم المشروع في زيادة #صادرات_مصر إلى المثلين في غضون عام من بدء التشغيل، حيث سيصدر جميع إنتاجه في السنة الأولى.

وأشارت الحكومة في بيانها إلى أن المجمع الجديد سيقام على مساحة 5 ملايين متر مربع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمنطقة العين السخنة.



وفي هذا السياق، قال وزير البترول طارق المُلا إن المشروع يتوافق مع استراتيجية البتروكيماويات ويمثل قيمة مضافة لهذه الصناعة في مصر.

يذكر أن شركة كربون القابضة لديها مصنع لإنتاج البولي بروبلين ومصنع لإنتاج نترات الأمونيوم من فئة التعدين.