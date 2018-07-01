مصر: بدء بناء أول محطة نووية خلال عامين

قالت #مصر اليوم الأحد، إن أعمال إنشاء أول محطة نووية بها ستبدأ خلال عامين إلى عامين ونصف العام.

وقال متحدث باسم وزارة الكهرباء لـ"رويترز" إن من المستهدف بدء تشغيل المحطة التي ستشيدها روسيا بقدرة 4800 ميغاوات في منطقة الضبعة بشمال مصر، بحلول 2026.

وكانت موسكو والقاهرة وقعتا اتفاقاً في 2015 تشيد روسيا بموجبه محطة كهرباء نووية في مصر، على أن تُقدم روسيا قرضاً لتغطية تكاليف البناء.

وفي 2016، قالت الجريدة الرسمية المصرية إن قيمة القرض 25 مليار دولار، وإنه سيمول 85% من قيمة كل عقد من عقود الأعمال والخدمات وشحن المعدات، فيما ستمول مصر النسبة المتبقية.