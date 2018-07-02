إنتاج النفط الروسي يرتفع 100 برميل يومياً

أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الروسية اليوم الاثنين، تجاوز إنتاج النفط الروسي 11 مليون برميل يومياً في يونيو، للمرة الأولى منذ إبريل 2017.

وارتفع إنتاج النفط إلى 11.06 مليون برميل يومياً في يونيو، من 10.97 مليون برميل يومياً في مايو، بزيادة نحو 100 ألف برميل يومياً.

وفي الشهر الماضي، اتفقت #أوبك وكبار منتجي النفط في العالم وفي مقدمتهم روسيا، على العودة لنسبة التزام 100% بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها مسبقاً، بعدما خفض عدد من الدول الأعضاء في "أوبك" الإنتاج بأكثر من المتفق عليه لعدة أشهر.

وتعهدت روسيا بزيادة الإنتاج 200 ألف برميل يومياً في النصف الثاني من العام.

وقادت #روسنفت، أكبر منتج للنفط في روسيا، زيادة الإنتاج وبمعدل بلغ 1.6% الشهر الماضي إلى 3.89 مليون برميل يومياً وفقاً للبيانات. ولا تدرج بيانات وزارة الطاقة بعضاً من المشروعات المشتركة لـ"روسنفت".

ورفعت السعودية أكبر مصدر للخام في العالم الإمدادات إلى 10.70 مليون برميل يومياً في يونيو، لتقترب من مستوى الإنتاج القياسي المرتفع للمملكة.

وسجل إنتاج الغاز الروسي 53.57 مليار متر مكعب الشهر الماضي، بما يعادل 1.79 مليار متر مكعب يومياً، مقابل 58.12 مليار متر مكعب في مايو.