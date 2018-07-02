الكويت تصدر أول شحنة من الخام الخفيف في تاريخها

قال وزير النفط الكويتي، بخيت الرشيدي، إن مؤسسة البترول الكويتية صدرت، اليوم الاثنين، أول شحنة لها على الإطلاق من الخام الخفيف.

وأبلغ الوزير، الذي يتولى أيضاً رئاسة مؤسسة البترول، وكالة الأنباء الكويتية، أن الخام الجديد سيضع #الكويت في مصاف الدول المنتجة للخام الخفيف عالي الجودة الذي يلقى طلباً كبيراً في الأسواق العالمية.

وكان وزير النفط الكويتي قال أمس إن بلاده سترفع مستوى إنتاج النفط بواقع 85 ألف برميل يومياً، ليصل الإنتاج اليومي مليونين و785 ألف برميل، وفق ما نقلت عنه صحيفة الرأي الكويتية.

وتأتي هذه الزيادة بعد الاتفاق المبرم بين الدول الأعضاء في #أوبك ومنتجين مستقلين، والذي يقضي بخفض نسبة الالتزام باتفاق خفض الإنتاج من 150% إلى 100% ، ما يعني عملياً زيادة إنتاج النفط بنحو مليون برميل يومياً.