أسعار النفط تتراجع مع ترقب المزيد من الإمدادات العالمية

تراجعت #أسعار_النفط في وقت مبكر اليوم الاثنين، بعد بيان صادر عن البيت الأبيض حول مساعي أوبك بزيادة #إنتاج_النفط عند الحاجة.



وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أغسطس آب 65 سنتا أو 0.9% ليصل إلى 73.50 دولار للبرميل بعد أن صعد 8% الأسبوع الماضي. ووصل إلى مستوى منخفض بلغ 72.51 دولار للبرميل.



وارتفع الخام الأميركي يوم الجمعة إلى 74.46 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014، وانتعش بفعل مخاوف من أن #العقوبات_الأميركية على #إيران ستقتطع كمية كبيرة من النفط الخام من الأسواق العالمية في وقت يتزايد فيه الطلب العالمي، وفقا لوكالة "رويترز".

ووافقت #أوبك بقيادة السعودية وحلفائها، ومن بينهم روسيا، الأسبوع الماضي على زيادة إمدادات النفط، بعد أن ظلت تقلص الإنتاج منذ عام 2017 لتعالج تخمة في المعروض بالأسواق العالمية.

وخلال إفادات منذ ذلك الحين، أشار مسؤولو أوبك إلى أن الإنتاج الإضافي سيكون في مستوى ما بين 700 ألف إلى مليون برميل يوميا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن ترمب والملك سلمان أكدا خلال الاتصال الهاتفي على ضرورة المحافظة على استقرار #أسواق_النفط، والمساعي التي تقوم بها الدول المنتجة لتعويض أي نقص محتمل في الإمدادات.

موضوع يهمك اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول #أوبك اليوم الجمعة على زيادة إنتاج #النفط بنحو مليون برميل يوميا من يوليو/ تموز،... أوبك: اتفاق بزيادة الإنتاج مليون برميل من يوليو طاقة





وهبط خام القياس العالمي #برنت 55 سنتا أو 0.7% ليصل إلى 78.68 دولار بعد أن زاد ما يربو على 5% الأسبوع الماضي.



وطلب ترمب في وقت سابق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بضرورة تبني سياسات تهدف لاستقرار أسواق النفط العالمية، كما هدد بفرض عقوبات على #الشركات_الأوروبية التي تتعامل مع إيران.