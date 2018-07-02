ليبيا.. تعليق عمليات تصدير النفط من موانئ الشرق

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في #ليبيا في بيان، إنها أعلنت حالة القوة القاهرة في تحميلات ميناءي الزويتينة والحريقة اليوم الاثنين.

ونقل البيان عن رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله قوله: "على الرغم من التحذير من التبعات ومحاولاتنا المتكررة لإيجاد حل مع القيادة العامة (للجيش الوطني الليبي)، تم منع سفينتين من تحميل الشحنات في كل من ميناءي الحريقة والزويتينة خلال اليومين الماضيين".

وأضاف: "الخزانات الآن ممتلئة بالكامل وعليه سيتم إيقاف عمليات الإنتاج".

,قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن إغلاق السلطات في الشرق لموانئ نفطية، قد تنتج عنه خسائر تقدر بواقع 850 ألف برميل يومياً من #النفط الخام وإيرادات يومية قدرها 67.4 مليون دولار.

وجرى وقف العمليات في الموانئ بعدما أعلن الجيش الوطني الليبي المتمركز في الشرق يوم الاثنين الماضي، أنه لن يسمح بعد ذلك للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس بالتصدير منها.

وتأتي هذه المواجهة في إطار صراع أوسع نطاقاً في ليبيا، وأثار احتمال انخفاض الإنتاج لفترة طويلة من عضو منظمة #أوبك الذي كان يضخ أكثر من مليون برميل يومياً في الآونة الأخيرة.

وتم إغلاق مرفأي راس لانوف والسدرة بسبب قتال كان الجيش الوطني الليبي طرفاً فيه الشهر الماضي. وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قالت إن من المرجح أن تضطرها عمليات الإغلاق لإعلان حالة القوة القاهرة في مرفأين آخرين هما الحريقة والزويتينة.

ويسيطر الجيش الوطني الليبي أيضاً على ميناء خامس هو البريقة.

وحذرت المؤسسة وقتها في بيان أنه إذا أعلنت حالة القوة القاهرة، فسيكون لذلك "عواقب وخيمة على الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط والاقتصاد الوطني والشعب الليبي على المديين الطويل والقصير".