واشنطن: نسعى لخفض إيرادات إيران من النفط إلى صفر!

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية اليوم الاثنين إن حملة الضغط التي تشنها الولايات المتحدة على إيران تهدف إلى #خفض_إيرادات_طهران_من_النفط إلى صفر، في مسعى لدفع القيادة الإيرانية إلى تغيير سلوكها في المنطقة.



وأبلغ مدير التخطيط السياسي بوزارة الخارجية الأميركية براين هوك، مؤتمرا صحفيا، بأن الولايات المتحدة تهدف إلى خفض واردات أكبر عدد ممكن من الدول من النفط الإيراني إلى صفر.

وتابع "يتمثل هدفنا في زيادة الضغط على #النظام_الإيراني من خلال خفض إيراداته من مبيعات النفط الخام إلى صفر.



وأضاف: "نعمل على تقليل الانقطاعات في السوق العالمية، لكننا على ثقة بأن هناك طاقة إضافية عالمية كافية من النفط".

وشدد على أن 50 شركة أعلنت نيتها تقليص علاقاتها التجارية مع #إيران قبيل إعادة فرض #العقوبات.