"إيني" الإيطالية تنفي اكتشاف حقل غاز جديد في مصر

نفت مجموعة النفط والغاز الإيطالية #إيني تقارير إعلامية بأنها حققت كشفاً كبيراً جديداً في مصر.

وقال كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي للشركة اليوم الاثنين: "هناك إمكانيات وتكوينات جيولوجية جديدة في مصر، لكننا لم نعثر على أي شيء حتى الآن".

وكان ديسكالزي يعلق على تقارير ترددت في الآونة الأخيرة، أحدها بصحيفة "عرب نيوز" نقل عن وزير البترول المصري السابق قوله إن "إيني" بصدد الإعلان عن اكتشاف حقل غاز عملاق جديد.

وكانت "إيني" قالت الأسبوع الماضي إنها ستبدأ حفر بئر استكشافية في حقلها "نور" بشمال سيناء خلال شهرين.