ارتفاع إنتاج أوبك بأكثر من 300 ألف برميل يوميا خلال شهر

أظهرت نتائج مسح لرويترز أن إنتاج دول منظمة أوبك ارتفع الشهر الماضي مع قيام السعودية بزيادة إمداداتها.

وبلغ إنتاج دول أوبك في شهر يونيو 32 مليونا و320 ألف برميل يوميا بزيادة بنحو 1% عن مستوى الإنتاج في شهر مايو ليكون مستوى الإنتاج في يونيو هو الأعلى منذ يناير من العام الحالي.

واتفقت أوبك ومنتجون من خارجها الشهر الماضي في اجتماعهم في فيينا على العودة بمستويات الالتزام بخفض الإنتاج، الذي بدأ في يناير 2017 إلى 100% عبر زيادة الإنتاج بما قد يصل إلى مليون برميل يوميا، وذلك بعد أشهر من إنتاج دون المستوى من فنزويلا ودول أخرى وهو ما دفع نسبة الالتزام إلى أعلى من 160%.