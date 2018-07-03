الإمارات: مستعدون للمساعدة في تخفيف نقص المعروض النفطي

قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، اليوم الثلاثاء، إن #أوبك ستسعى للتقيد بمستويات الامتثال الإجمالية للمنظمة خلال الفترة المتبقية من عام 2018، وإن #الإمارات على استعداد للمساهمة في تخفيف أي نقص محتمل لإمدادات النفط.

وقال المزروعي، الذي يتولى رئاسة "أوبك" هذا العام، في بيان، إن المنظمة ستعمل جاهدة اعتباراً من 1 يوليو على الالتزام بمستويات الامتثال الإجمالية للفترة المتبقية من "إعلان التعاون".

وأضاف أن اللجنة المشتركة بين منتحي "أوبك" والمستقلين ستراقب الالتزام الكلي.

وذكر أن المشاركين في الاتفاق من "أوبك" وخارجها لن يتوانوا في التزامهم بالمساهمة في استقرار السوق، لصالح المستهلكين والمنتجين والاقتصاد العالمي.

وكانت "أوبك" اتفقت مع روسيا ومنتجين آخرين في 23 يونيو على رفع الإنتاج ابتداءً من يوليو، وتعهدت #السعودية بزياد "محسوبة" دون أن تحدد أرقاماً.

من ناحية أخرى، قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية #أدنوك اليوم الثلاثاء، إن بمقدورها زيادة إنتاج النفط بمئات الآلاف من البراميل يومياً، إذا كان ذلك ضرورياً لتخفيف أي نقص محتمل للمعروض في السوق العالمية.

وقالت الشركة في بيان إنها تظل على مسار زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 3.5 مليون برميل يومياً بحلول نهاية 2018، من نحو 3.3 مليون برميل يومياً في الوقت الحالي.