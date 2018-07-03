السعودية وروسيا تبحثان خطط زيادة إنتاج النفط

أجرى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، اتصالاً هاتفيًا أمس الاثنين، مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، بحث خلاله الوزيران آخر مستجدات سوق النفط العالمية والإعلان الصادر عن الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء وغير الأعضاء في #أوبك بفيينا الذي انعقد في 23 يونيو الماضي، والقاضي بتعديل المتوسط الإجمالي لمستوى الالتزام باتفاق خفض الإنتاج من 147% في مايو 2018 إلى 100%، اعتباراً من 1 يوليو، أي بما يعادل زيادة الإمدادات بنحو مليون برميل يومياً.

وناقش الفالح بوصفه رئيسًا للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفط مع نظيره الروسي بوصفه الرئيس المشارك، الحاجة إلى تعديل إجراءات المراقبة الحالية لتعكس الهدف المتفق عليه الذي يقضي بتعديل متوسط الالتزام الإجمالي إلى 100%.

واتفق الوزيران على أن تكلف اللجنة الفنية المشتركة بصياغة واقتراح إجراءات مناسبة، وعرضها على اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج #النفط، كما اتفقا أيضًا على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيقين بينهما ومع الشركاء الآخرين من الدول المنتجة المشاركة في إعلان التعاون، بما يحقق مصلحة المنتجين والمستهلكين و #الاقتصاد_العالمي.