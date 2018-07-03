تعطل الإمدادات يصعد بنفط أميركا لأعلى مستوى منذ 2014

ارتفعت أسعار #النفط اليوم الثلاثاء، بعدما أعلنت #ليبيا حالة القوة القاهرة في بعض صادراتها من الخام، بينما ساهم فقد إمدادات كندية في رفع سعر الخام الأميركي لأعلى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام.

وقفز الخام الأميركي 90 سنتاً أو 1.2% إلى 74.84 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014، قبل أن يقلص مكاسبه ليصل إلى 74.74 دولار، مسجلاً زيادة قدرها 80 سنتاً بحلول الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج #برنت 50 سنتاً ليصل إلى 77.80 دولار للبرميل.

وتضرر الإنتاج في منشأة الرمال النفطية الكندية البالغة طاقتها 360 ألف برميل يومياً في سينكرود قرب فورت مكموري بألبرتا، نتيجة عطل كهربائي الشهر الماضي، ومن المرجح أن يستمر توقفها طوال شهر يوليو، مما قد يساهم في تراجع المخزونات الأميركية.

وقدر مسح لـ"رويترز" أن مخزونات الخام الأميركية تراجعت للأسبوع الرابع على التوالي بنحو 3.3 مليون برميل، في الأسبوع المنتهي في 29 يونيو.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة في تحميلات ميناءي الزويتينة والحريقة أمس، مما نتج عنه خسائر في الإنتاج بلغ إجماليها 850 ألف برميل يومياً.

وقال حسين سيد كبير محللي السوق في "إف.إكس.تي.إم" للسمسرة في العقود الآجلة: "يبدو أن من يراهنون على صعود النفط عادوا للسوق بعدما أوقفت ليبيا صادرات النفط من ميناءين رئيسيين".

وتابع: "إذا لم يعد نفط ليبيا سريعاً إلى السوق، فسيكون اختباراً مهما لطاقة أوبك الفائضة، لاسيما في ظل توقعات بتراجع إنتاج فنزويلا وإيران بشكل كبير خلال الشهرين المقبلين".

وأظهر مسح أجرته "رويترز" ونشرت نتائجه أمس الاثنين، أن منظمة البلدان المصدرة للبترول #أوبك ضخت 32.32 مليون برميل يومياً في يونيو، بزيادة 320 ألف برميل يومياً عن مايو. وإجمالي الإنتاج في يونيو هو الأعلى منذ يناير 2018.

وقالت شركة بترول أبوظبي الوطنية #أدنوك اليوم، إنها تستطيع زيادة الإنتاج هذا العام بمئات الآلاف من البراميل يومياً إذا اقتضت الحاجة.